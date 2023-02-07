Украинские военные прошли двухнедельное обучение на зенитных установках L-70 в Литве — фото

7 февраля, 15:37
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Украинские военные обучаются работе на зенитных установках L-70 в Литве (Фото:Lietuvos kariuomene/Facebook)

Украинские военные обучаются работе на зенитных установках L-70 в Литве (Фото:Lietuvos kariuomene/Facebook)

Украинские военные прошли обучение на зенитных установках L-70 в Литве, они длились около двух недель.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

«Последняя военная поддержка Литвы для Украины — это несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. За последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек», — отметил он.

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В Вооруженных силах Литвы добавили, что украинские военные тренировали подготовка к бою, уничтожение вражеской авиации с помощью установок, а также их дистанционное управление, техническое обслуживание и мелкий ремонт.

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Там также опубликовали фото учений.

Lietuvos kariuomene/Facebook
Фото: Lietuvos kariuomene/Facebook
Lietuvos kariuomene/Facebook
Фото: Lietuvos kariuomene/Facebook

Украинские военнослужащие уже возвращаются домой.

В начале января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет передать Украине зенитные установки L70 и боеприпасы к ним в рамках военной помощи.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Литва Военная помощь Война России против Украины L-70

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