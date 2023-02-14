Stand with Ukraine. Завтра стартует Kyiv Jewish Forum-2023 — Еврейская конфедерация Украины 14 февраля, 16:32 Четвертый Kyiv Jewish Forum состоится 15−16 февраля в онлайн-режиме (Фото:Kyiv Jewish Forum)

15−16 февраля в онлайн-режиме пройдет очередной, четвертый по счету, Kyiv Jewish Forum. В этом году он будет приурочен к годовщине начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщается на сайте Еврейской конфедерации Украины.

«Прошел год с начала самого кровопролитного конфликта, который Европа видела за многие десятилетия. В феврале прошлого года почти никто не верил, что Украина сможет противостоять жестокому натиску государства-агрессора», — говорится в заявлении ЕКУ.

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Выстоять в течение прошедшего года украинцам помогли собственное мужество и международная поддержка. Ключевую роль в этой борьбе сыграла помощь союзников Украины и мировой еврейской общины.

Партнером ЕКУ в проведении форума в этом году выступает ведущее мировое еврейское издание Tablet Magazine. Слоган нынешнего Kyiv Jewish Forum — Stand with Ukraine.

В течение двух дней, как сообщают организаторы, спикеры и гости форума обсудят вопросы: каким будет послевоенный мир, какова роль двухпалатной и двухпартийной поддержки США в достижении победы, как мировая еврейская община помогает Украине и насколько велика угроза мировому порядку со стороны российско-иранской оси.

На текущий момент известно об участии в мероприятии бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна, бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, члена Палаты представителей США Марси Каптур, бывшего Советника по безопасности США Роберта О’Брайена, президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина, а также представителей парламентов и правительств из многих стран мира, Еврокомиссии, Сената и Палаты представителей США, ученых и бизнесменов.

Трансляция дискуссионных панелей будет доступна на сайте форума.

NV традиционно выступает медиа-партнером KJF.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum, инициированный президентом ЕКУ Борисом Ложкиным, прошел в офлайн режиме в Киеве в 2019 году. Его гостями и участниками стали более 500 представителей еврейских общин со всего мира. В последующие годы форум проводился в онлайн-режиме. В 2021 году его аудитория достигла 1 млн человек.