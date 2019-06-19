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Квартал 95 объявил конкурс на лучшего пародиста президента Зеленского

Вчера, 18:44
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Квартал 95 объявил конкурс на лучшего пародиста президента Зеленского - фото

Студия «Квартал 95» / Facebook

Квартал 95 ищет пародиста для роли президента Зеленского

Студия Квартал 95 объявила «народный кастинг» на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.

«Теперь, когда художественный руководитель Квартала и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины», — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что комедийный актер должен спародировать Зеленского так, чтобы ему поверили «не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента».

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«В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой, главное — продемонстрировать голос «с хрипотцой», — добавили в студии.

Теги:   Владимир Зеленский Студия Квартал-95

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