«Не является чем-то серьезным». Украинские военные пока не видели возле Бахмута оккупантов из подразделения Ахмат — комбат 10 июля, 13:47 Украинские военнослужащие на ранее захваченном у россиян танке Т-80 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные пока не видели возле Бахмута оккупантов из подразделения Ахмат, заявил командир батальона Свобода в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузик.

По его словам, Ахмат не является серьезным боевым подразделением и не умеет взаимодействовать на поле боя.

«Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов. Возможно, это новосформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом», — сказал он в эфире Радио Свобода.

Видео дня

Кузик добавил, что чеченских бойцов Силы обороны Украины встречали в Бахмуте еще зимой. Также их ранее пытались задействовать в боях в Рубежном и Северодонецке в Луганской области, а также вблизи Горловки в Донецкой области.

«Относительно тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала. Были случаи, когда мы менее подготовленную пехоту, новобранцев, ставили на дальние фланги, а по направлению удара ставили более опытных. Так какими-то обходными путями эти подразделения Ахмат выходили на этих новобранцев, то эти новобранцы в бою разбирали их на запчасти. Я сам был удивлен», — сказал он.

Ставленник российского диктатора Владимира Путина в Чечне Рамзан Кадыров заявлял, подразделение спецназа Ахмат перебрасывают на Бахмутское направление, в частности, в район Клещеевки.