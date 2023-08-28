Скандал с закупками курток для ВСУ: антикоррупционный совет при Минобороны раскрыл детали проверки 28 августа, 13:07 Одежда для ВСУ (Фото:Татьяна Николаенко / Facebook)

Предварительная проверка в деле с турецкими куртками для ВСУ показала, что они точно были зимними, а не летними. Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец.

«Нам точно удалось выяснить — это факты, которые точно подтверждены. Во-первых, эти куртки не являются летними, не являются демисезонными — это зимние куртки, которые пошиты на турецких фабриках. Мы понимаем, что это были события лета-осени 2022 года. И уже осенью они были поставлены в Вооруженные силы Украины. И большая часть этих курток действительно была выдана. Еще некоторая партия остается на складах. Поэтому первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности», — сказал Грушовец.

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Он добавил, что зимнюю куртку невозможно купить за $30, как об этом сообщали журналисты.

По словам Грушовца, расследователи также ошиблись относительно количества закупленных курток. Председатель Общественного антикоррупционного совета отметил, что курток было более 180 тысяч — именно такую цифру называли журналисты. При этом Минобороны покупало куртки у разных компаний — среди них были и украинские. В ближайшее время Антикоррупционный совет надеется, что в ближайшее время сможет установить, была ли коррупционная составляющая в цене и самом процессе закупки.

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Ранее Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому к закупкам Минобороны курток для ВСУ по завышенной цене может быть причастен родственник депутата от Слуги народа. Ранее об этих закупках писал и Юрий Николов, журналист и основатель проекта Наши деньги.

Представители Минобороны на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности продемонстрировали куртки, которые выглядели зимними, и пообещали подать иск против расследователей.

Министр обороны Алексей Резников предложил пари журналисту УП Михаилу Ткачу и народной депутатке, председательнице антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа. Депутатка посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен или опровергнуть эти обвинения, или покинуть свой пост.