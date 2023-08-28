Цены 30 долларов за зимнюю куртку для ВСУ не существует — Резников

28 августа, 20:48
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Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя скандал с закупками формы для военных ВСУ, заявил, что Минобороны закупило зимние куртки по средней цене от 70 до 120 долларов.

Об этом в понедельник, 28 августа, Резников сказал на пресс-конференции, сообщает LB.ua.

«Последнее резонансное событие, которое длится полторы недели, это вопрос: покупало ли Минобороны, как сказано в заметке одного журналиста-расследователя, летние куртки втрое дешевле, а потом они по операции палочки Гарри Поттера превратились в зимние. Это неправда. И я хочу вам здесь это доказать», — сказал Резников.

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Глава Минобороны заявил, что прошлой зимой было поставлено 180 тысяч единиц курток. Из которых 45 тысяч — находятся на складах. А 135 тысяч — у военных ВСУ.

«Соответственно, наши защитники и защитницы воевали в этой зимней форме. Без всяких нареканий. Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы точно об этом узнали. 140 тысяч душ об этом бы сказали», — сообщил он.

По словам Резникова, расследование журналиста Юрия Николова является ложным.

«На сегодня нет ни одного контракта, когда бы мы превратили летние куртки в зимние. Это невозможно. Потому что командование сил логистики не приняли бы их у нас», — подчеркнул Резников.

Он также добавил, что контракт с турецкой компанией был заключен в сентябре 2022 года.

«Поставки начали происходить. Странный инвойс с ценами 29−30 долларов на турецком языке датирован 9 декабря. То есть, когда уже поставки состоялись. Предложение от этой компании было на 83 или 85 долларов, что было указано в контакте», — отметил министр.

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Резников отметил, что не существует цены 29−30 долларов за зимнюю куртку. Средняя цена — это от 70 до 120 долларов.

«Если это арктическая куртка для спецназа, чтобы лежать на грунте, то это минимум 300 долларов. Соответственно, такой потребности у нас нет», — сказал он.

Кроме того, министр добавил, что не имел никаких коммуникаций с нардепом Геннадием Касаем по контракту. Он отметил, что готов подтвердить это на полиграфе.

Резников также призвал относиться к информации критически и ответственно, потому что это вводит в заблуждение общество и международных партнеров Украины.

Ранее Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому к закупкам Минобороны курток для ВСУ по завышенной цене может быть причастен родственник депутата от Слуги народа Геннадия Касая. До этого об этих закупках писал и Юрий Николов, журналист и основатель проекта Наши деньги.

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Министр обороны Алексей Резников предложил пару журналисту УП Михаилу Ткачу и народному депутату, председателю антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа.

Резников опроверг информацию о том, что министерство закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки. Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

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23 августа состоялось заседание комитета Рады, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.
Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец впоследствии сообщил, что предварительная проверка в деле с турецкими куртками для ВСУ показала, что они были зимними, а не летними.

Депутат посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен или опровергнуть эти обвинения, или покинуть свой пост.

После этого Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Куртка Коррупционный скандал Алексей Резников

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