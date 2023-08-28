Цены 30 долларов за зимнюю куртку для ВСУ не существует — Резников 28 августа, 20:48 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя скандал с закупками формы для военных ВСУ, заявил, что Минобороны закупило зимние куртки по средней цене от 70 до 120 долларов.

Об этом в понедельник, 28 августа, Резников сказал на пресс-конференции, сообщает LB.ua.

«Последнее резонансное событие, которое длится полторы недели, это вопрос: покупало ли Минобороны, как сказано в заметке одного журналиста-расследователя, летние куртки втрое дешевле, а потом они по операции палочки Гарри Поттера превратились в зимние. Это неправда. И я хочу вам здесь это доказать», — сказал Резников.

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Глава Минобороны заявил, что прошлой зимой было поставлено 180 тысяч единиц курток. Из которых 45 тысяч — находятся на складах. А 135 тысяч — у военных ВСУ.

«Соответственно, наши защитники и защитницы воевали в этой зимней форме. Без всяких нареканий. Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы точно об этом узнали. 140 тысяч душ об этом бы сказали», — сообщил он.

По словам Резникова, расследование журналиста Юрия Николова является ложным.

«На сегодня нет ни одного контракта, когда бы мы превратили летние куртки в зимние. Это невозможно. Потому что командование сил логистики не приняли бы их у нас», — подчеркнул Резников.

Он также добавил, что контракт с турецкой компанией был заключен в сентябре 2022 года.

«Поставки начали происходить. Странный инвойс с ценами 29−30 долларов на турецком языке датирован 9 декабря. То есть, когда уже поставки состоялись. Предложение от этой компании было на 83 или 85 долларов, что было указано в контакте», — отметил министр.



Резников отметил, что не существует цены 29−30 долларов за зимнюю куртку. Средняя цена — это от 70 до 120 долларов.

«Если это арктическая куртка для спецназа, чтобы лежать на грунте, то это минимум 300 долларов. Соответственно, такой потребности у нас нет», — сказал он.

Кроме того, министр добавил, что не имел никаких коммуникаций с нардепом Геннадием Касаем по контракту. Он отметил, что готов подтвердить это на полиграфе.

Резников также призвал относиться к информации критически и ответственно, потому что это вводит в заблуждение общество и международных партнеров Украины.

Ранее Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому к закупкам Минобороны курток для ВСУ по завышенной цене может быть причастен родственник депутата от Слуги народа Геннадия Касая. До этого об этих закупках писал и Юрий Николов, журналист и основатель проекта Наши деньги.

Министр обороны Алексей Резников предложил пару журналисту УП Михаилу Ткачу и народному депутату, председателю антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной. Если куртки окажутся не летними, а зимними, Ткач должен оставить журналистику, а Радина — Верховную Раду. Ткач, в свою очередь, предложил Резникову заключать не пари, а договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками депутатов Слуги народа.

Резников опроверг информацию о том, что министерство закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки. Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета Рады, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Грушовец впоследствии сообщил, что предварительная проверка в деле с турецкими куртками для ВСУ показала, что они были зимними, а не летними.



Депутат посоветовала министру до 09:00 часов 28 августа опровергнуть, что племянник депутата оборонного комитета Геннадия Касая был совладельцем компании, которая поставляла эти куртки, а также что Минобороны уплатило за куртки втрое дороже, чем было указано в документе с турецкой стороны. Радина считает, что Резников должен или опровергнуть эти обвинения, или покинуть свой пост.

После этого Резников заявил, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток на летние были неправдой.