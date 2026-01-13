Российская символика в Буковеле. Полиция отследила, откуда взялась куртка с надписью Sochi-2014

В Буковеле в Ивано-Франковской области полицейские нашли владельца и продавца куртки с надписью Sochi-2014.

Об этом сообщило в понедельник, 12 января, Суспільне со ссылкой на информацию пресс-секретаря региональной патрульной полиции Кристины Мриглид.

Как выяснилось, куртку купил иностранный турист в одном в местных торговых комплексов. Владельцем магазина оказался мужчина 1969 года рождения. Он признал, что у него действительно были такие куртки, но заверил, что снял их с реализации и утилизирует.

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Со всеми участниками этой истории провели профилактические беседы, отметила Кристина Мриглид.

Иностранцу, купившему куртку, вернули за нее деньги.

10 января в соцсетях появились кадры, на которых видно, что один из отдыхающих на горнолыжном курорте Буковеле был одет в куртку Sochi-2014.