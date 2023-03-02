Ночная атака на Запорожье: разрушен пятиэтажный дом, погибли два человека, 20 человек эвакуированы 2 марта, 05:33 Россияне практически разрушили пятиэтажное здание (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела жилого дома в Запорожье погибли два человека.

"Рашисты – это армия мразот, которая способна лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это", – заявил Куртев.

В то же время, в ГСЧС подтвердили гибель одного человека, 8 человек были спасены, 20 эвакуированы.

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В ночь на 2 марта российские оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье. В Запорожской ОВА отметили, что удар, вероятно, был произведен из системы ЗРК С-300.

