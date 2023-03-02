Ночная атака на Запорожье: разрушен пятиэтажный дом, погибли два человека, 20 человек эвакуированы

2 марта, 05:33
Поделиться:
Россияне практически разрушили пятиэтажное здание (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Россияне практически разрушили пятиэтажное здание (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрела жилого дома в Запорожье погибли два человека.

"Рашисты – это армия мразот, которая способна лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это", – заявил Куртев.

В то же время, в ГСЧС подтвердили гибель одного человека, 8 человек были спасены, 20 эвакуированы.

Видео дня

В ночь на 2 марта российские оккупанты ударили по многоэтажке в Запорожье. В Запорожской ОВА отметили, что удар, вероятно, был произведен из системы ЗРК С-300.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X