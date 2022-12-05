Удар по инфраструктуре. Россияне ночью обстреляли Запорожье 5 декабря, 01:22 Последствия обстрела Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье.

Россияне атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуре города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - заявил Куртев.

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Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали по родильному отделению Вольнянска. Погиб двухдневный ребенок, его мама и врач остались живы.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и СТО.