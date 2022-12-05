Удар по инфраструктуре. Россияне ночью обстреляли Запорожье
Последствия обстрела Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожье.
Россияне атаковали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуре города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - заявил Куртев.
Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.
В ночь на 23 ноября ракеты попали по родильному отделению Вольнянска. Погиб двухдневный ребенок, его мама и врач остались живы.
В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и СТО.