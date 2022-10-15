Россия атаковала дронами-камикадзе Запорожье

15 октября, 01:19
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Последствия удара по Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия удара по Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что российские оккупанты использовали иранские дроны для удара по городу.

«Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар», — сообщил Куртев.

Инфографика: НВ
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С начала суток пятницы, 14 октября, украинские силы уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Видео дня

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана порядка 300 дронов-камикадзе.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

https://www.youtube.com/watch?v=wbN-Fa6WVFI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Запорожье Беспилотник Беспилотники Война в Украине Дроны Война России против Украины

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