Россия атаковала дронами-камикадзе Запорожье 15 октября, 01:19 Последствия удара по Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что российские оккупанты использовали иранские дроны для удара по городу.



«Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар», — сообщил Куртев.

Инфографика: НВ

С начала суток пятницы, 14 октября, украинские силы уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.



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По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана порядка 300 дронов-камикадзе.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.