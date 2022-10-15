Россия атаковала дронами-камикадзе Запорожье
Последствия удара по Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что российские оккупанты использовали иранские дроны для удара по городу.
«Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар», — сообщил Куртев.
С начала суток пятницы, 14 октября, украинские силы уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана порядка 300 дронов-камикадзе.
Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.