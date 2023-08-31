Картонные дроны, которыми атаковали аэродром в Курске, являются разработкой СБУ — источники NV

31 августа, 17:26
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Испытания картонного беспилотника (Фото:скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

Испытания картонного беспилотника (Фото:скриншот из видео operativnoZSU/Telegram)

Telegram-канал Оперативный ВСУ опубликовал кадры тестирования картонных дронов, которые атаковали аэродром в Курске. Они являются разработкой СБУ, сообщают источники NV.

NV благодаря источникам в украинских правоохранительных органах удалось установить подлинность этого видео.

Собеседники подтверждают информацию о том, что такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. Испытания показали, что после взрыва поражающие элементы накрывают площадь, достаточную, чтобы повредить большой самолет.

Видео дня

Именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики СБУ в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске, говорят источники. Тогда они повредили четыре самолета СУ-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два ЗРК Панцирь.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1697251680365261057

27 августа прозвучало несколько мощных взрывов в Курской области. На утро в Минобороны России заявили об успешном сбитии беспилотников, а местный губернатор сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

Позже в сети появились спутниковые снимки военного аэродрома под Курском после атаки дронов.

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30 августа представители Российского добровольческого корпуса (РДК) сообщили, что провели атаку по Курскому аэродрому в сотрудничестве с контрразведкой СБУ.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Курская область Дроны Война России против Украины

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