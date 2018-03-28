Курсант ФСБ попросил в Украине статус беженца - ГПСУ

На пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Харьковской области российский военнослужащий 1997 года рождения попросил политического убежища.
Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ, сообщили в ГПСУ.
"В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.
Ранее сообщалось, что россиянин с обморожением конечностей пересек границу с Украиной и попросил статус беженца.
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