Курков: Русский язык не является маркером российской культуры

Русский язык может быть частью культурной собственности Украины, если его зафиксировать и в том варианте и виде, в котором он употребляется украинцами, убежден Андрей Курков, один из самых известных в Европе украинских писателей, чьи книги переведены на 36 языков мира. Таким мнением Курков, член английского ПЕН-клуба и кавалер ордена Почетного легиона Франции, поделился в интервью журналу Новое Время.

"Нужно понимать: можно по-разному поступать с языками бывших империй, рассыпавшихся на разные фрагменты с другой политической окраской и начинкой. Центр английского языка – не только в Лондоне. Есть еще Дублин, Мельбурн, Нью-Йорк", - отмечает Курков.

Писатель напоминает, что в каждой стране, где говорят на английском, "берут язык в свои руки, фиксируют орфографию, разницу, поддерживают на своем варианте культуру, следят за изменениями и тенденциями и таким образом не оборачиваются на британский английский".

"Моя идея заключалась в том, чтобы мы забрали украинскую территорию русского языка и сделали центром этого русского языка не Москву, а Киев, а также фиксировали украинский вариант русского языка со всеми его изменениями, украинизмами, влиянием польской грамматики, галичанскими оборотами и так далее, - поясняет свою мысль писатель. – Нужно создавать и поддерживать внутренний продукт на этом языке для внутреннего потребления".

Русский язык не является маркером российской культуры, убежден Курков, ведь с ним произошло то же самое, что и с французским языком 150 лет назад, когда возникла франкофония.

Моя идея заключалась в том, чтобы мы забрали украинскую территорию русского языка и сделали центром этого русского языка не Москву, а Киев

"Появились Бельгия, Квебек, стали независимыми страны Магриба, где сохранилась франкофонная культура и писатели пишут на французском языке. Франция живет в мире со всеми франкофонными государствами и их поддерживает. Любовь к этому языку и культуре объединяет", - приводит пример украинский литератор.

В то же время, по его словам, Россия не признавала "русофонию" вплоть до недавнего времени. Это произошло только лет 12–15 назад, когда Россия поняла, что, например, израильская культура на русском языке — это русскоязычная культура, но не российская. То же касается американской русскоязычной культуры, немецкой, украинской.

"Россия пыталась и наверняка будет еще пытаться ради достижения своих политических целей объединять все русскоязычие в одну контролируемую массу, часто используя для этого "языковые" конфликты. И часть русскоязычных всегда будут оглядываться на Москву и считать ее своей защитницей. Насколько большой будет эта часть русскоязычных в Украине, зависит не от Москвы, а от Киева", - резюмирует Курков.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года.