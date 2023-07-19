Оперативный прорыв россиян под Купянском маловероятен, в РФ нарастает дискуссия о проблемах оккупационной армии — ISW 19 июля, 09:46 Военнослужащий 92-й бригады ВСУ, которая держит оборону на Купянском направлении (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / Facebook)

Хотя Россия действительно усилила наступательные действия на Купянском направлении в попытке оттянуть резервы ВСУ, оккупанты вряд ли достигнут тактически значимого прогресса или оперативного прорыва на этом участке фронта.



Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

18 июля ВСУ проводили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. РФ тем временем усилила наступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Российские и украинские источники отмечают, что в последнее время войска РФ усилили наступательные операции в Купянском районе (между северо-востоком Харьковской области и северо-западом Луганской области). Министерство обороны России утверждало, что оккупационные войска якобы продвинулись до 2 км вдоль фронта и до 1,5 км в глубину в неопределенном районе на Купянском направлении.



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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщили, что российские войска продолжают перебрасывать подкрепления на Бахмутское направление и сосредотачивают основные силы на Купянском направлении в связи с наступлением украинских войск в районе Бахмута. Такие данные подтверждают оценку ISW о том, что российские войска пытаются оттянуть украинские резервы в район Купянска и от критических для РФ участков театра боевых действий, где украинские войска ведут контрнаступательные операции. ISW продолжает оценивать, что российские силы вряд ли достигнут тактически значимого прогресса или оперативного прорыва на участке фронта между Харьковской и Луганской областями — частично из-за низкого качества российских сил, развернутых в этом районе. Российские и украинские источники отмечали, что в районе Купянска действуют подразделения 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) и подразделения бывших заключенных Шторм-Z. Ранее ISW оценивал, что элементы 1-й гвардейской танковой армии существенно истощены, а формирования Шторм-Z страдают от плохого морального состояния и дисциплины.



Инфографика: ISW

Аналитики ISW продолжают анализировать удар по Крымскому мосту и убеждены, что эта атака уже имеет «немедленные последствия для российской военной логистики на юге Украины». Кадры и изображения, опубликованные 17 и 18 июля, показывают значительные пробки и аварии на трассе Е58 Мариуполь-Мелитополь-Херсон — ныне главной логистической линии, которая соединяет Россию с югом Украины. Такие пробки фиксируют в разных точках между Мариуполем и Бердянском, а также в Херсонской области.

Массированный удар по Украине в ночь на 18 июля в ISW считают попыткой России продемонстрировать «возмездие» за атаку по Крымскому мосту — Минобороны РФ пыталось подать его как якобы удар по украинским «военным объектам» [складам горючего, как утверждает российская пропаганда] на юге Украины, в Одессе и Николаеве. ISW отмечает, что российские «военкоры» все равно остались недовольны и жестко раскритиковали Минобороны за то, что такие удары были осуществлены лишь в ответ на предполагаемые действия Украины [удар по мосту], а не как часть военных действий. Эти жалобы совпадают с предыдущей критикой, которая звучала от «военкоров» после других значительных событий войны, включая атаку на Керченский мост в октябре 2022 года.

Увольнение бывшего командующего 58-й российской общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова и проблемы оккупантов, которые он озвучил, продолжают влиять на российские военные операции на юге Украины и общий дискурс вокруг этих операций. Известный прокремлевский «военкор» признал, что «регулярные, даже непрерывные „накаты“ ВСУ изматывают» российских военнослужащих. «Отсутствие ротации, проблема которой была поднята генералом-майором Поповым, никуда не делась», — подчеркнул он. Другой известный «военкор» поддержал Попова, констатировав «публичные разборки между [российскими] силовыми структурами на тему, как управлять операцией". «Неспособность решить эти вопросы в рабочем внутриведомственном и межведомственном порядке представляет проблему, которая до сих пор не решена. И эта проблема видится более серьезной, нежели перевод Попова в Сирию», — подчеркнул он. Некоторые российские «военкоры» также сообщили, что на запорожском направлении украинским силам одновременно сдались несколько российских штурмовых групп численностью до взвода. В ISW предполагают, что постоянные проблемы с логистическим обеспечением и операциями России на юге Украины могли спровоцировать неспособность или нежелание этих сил воевать и, в итоге, их капитуляцию перед ВСУ.