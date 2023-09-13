«Враг хорошо получил по зубам». На Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения — спикер

13 сентября, 13:40
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в среду, 13 сентября.

«Такое иногда бывает, противник начинает применять свою тактику», — сказал он.

По его словам, вероятно, это связано с тем, что враг «ранее очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов».

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«Однако, это не означает, что там совсем не происходит боевых действий», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

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