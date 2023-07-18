«Не является показателем угрозы». В ВСУ отреагировали на стягивание Россией 100 тысяч оккупантов на Лимано-Купянское направление 18 июля, 11:53 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя данные о сосредоточении российской группировки в более 100 тысяч военных на Лимано-Купянском направлении, заявил, что это проблема не новая.

«Эта проблема не новая, не сегодняшняя и Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть», — сказал Череватый в эфире Радио Свобода.

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По его словам, указанная группировка, несмотря на свою численность, не является качественно подготовленной и мотивированной.

«Да, она большая. Да, надо учитывать ее размеры. Но эта цифра не является показателем угрозы или причины страха, а наоборот — показатель гордости за Силы обороны Украины», — сказал Череватый.

Комментируя данные о более 900 танков, которые российские силы подтянули на Лимано-Купянское направление, Череватый, заявил, что это старая советская техника, тогда как новейшие образцы встречаются на поле боя реже.

Российские оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава. Примерно такое же количество военных участвовало в войне в Афганистане.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.