Противник пытается прорвать оборону. Череватый рассказал о ситуации на Купянском направлении 10 августа, 11:39 Украинские военнослужащие ведут огонь из американской самоходной гаубицы М109 (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, заявил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в четверг, 10 августа.

«Купянское направление — одно из тех, где враг пытается перехватить инициативу, пытается действовать агрессивно, прорвать нашу оборону. Однако из-за всех принятых мер, в частности, командующий Сухопутными войсками работал в этой зоне, — отданы приказы, усилена оборона, ударные средства», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, ситуация хоть и сложная, но контролируемая.

«Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения, поэтому действуем там, чтобы сорвать намерения врага», — сказал Череватый.

Череватый заявил, что 559 раз за сутки россияне наносили удары артиллерией по украинским позициям на лиманско-купянском направлении. Произошло 16 вражеских авианалетов, четыре попытки атаковать позиции украинских сил.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.