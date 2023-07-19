На Купянском направлении увеличилась серая зона, в населенных пунктах идут боевые действия — Харьковская ОВА 19 июля, 16:14 ВСУ держат позиции и уничтожают врага (Фото:Stringer/Reuters)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении увеличилась «серая зона». На территории нескольких населенных пунктов, по его данным, происходят боевые действия.

В эфире телемарафона Синегубов рассказал, что несколько дней россияне проводили активные, но безуспешные штурмовые действия на Купянском направлению.

«У нас несколько увеличилась серая зона, поскольку еще несколько населенных пунктов попали под огонь и на их территории фактически происходят боевые действия», — сказал он.

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Синегубов подчеркнул, что ВСУ держат позиции и уничтожают врага.

«Да, он там накопил достаточно значительные силы, однако это накопление шло постепенно, неожиданности для наших вооруженных сил не было», — сказал Синегубов.

17 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.