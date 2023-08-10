Купянское направление остается эпицентром боевых действий, враг стянул туда значительные силы — Нацполиция 10 августа, 17:49 Силы обороны Украины (Фото:Генштаб/Facebook)

Российские оккупанты стянули на Купянское направление значительные силы, чтобы оттянуть туда украинские войска с других направлений или прорваться до самого Купянска.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

По его данным, эпицентром боевых действий остается Купянское направление, где враг продолжает скапливать значительные силы. Музычук добавил, что за последнюю неделю враг нанес там более 50 авиационных ударов.

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Он добавил, что в частности, оккупанты завели туда десантно-штурмовые подразделения, которые усилились танковыми подразделениями.

По словам представителя Нацгвардии, оккупанты на Купянском направлении преследуют две основные цели: они стремятся оттянуть туда украинские силы с других направлений и прорваться до самого Купянска.

Ранее в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию на фоне действий войск РФ.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.