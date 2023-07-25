Сложная «игра» на фронте. В чем ВСУ пытаются опередить россиян и какого момента ждет украинское командование — военный эксперт

25 июля, 10:03
NV Премиум
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Украинский военнослужащий заряжает магазин своего оружия, Донецкая область, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военнослужащий заряжает магазин своего оружия, Донецкая область, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российский диктатор Владимир Путин сейчас не может позволить себе терять эффективность и делать слишком слабые или радикальные шаги, поскольку между ВСУ и армией РФ на фронте идет острая война на выдержку.

Такое мнение в своей новой колонке на NV высказывает Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

«Сейчас идет война на выдержку — кто первым бросит стратегические резервы в бой. Вот из-за этого сейчас происходит использование [российских] оперативных резервов, переброска оставшихся боеспособных частей с других направлений на то же Купянское. Там они хотят попытаться проломить нашу оборону для того, чтобы мы ввели резервы, и тем самым ослабили подготовку к наступательной кампании», — отмечает Сунгуровский.

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Тем временем Вооруженные силы Украины осуществляют обратные шаги, объясняет он.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Наступление Сунгуровский Николай Мнение колумниста NV Купянск Война России против Украины наступление ВСУ

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