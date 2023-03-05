Российские войска ночью обстреляли Купянск: один человек погиб

5 марта, 10:50
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Российские войска ночью в очередной раз обстреляли Купянск (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские войска ночью в очередной раз обстреляли Купянск (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские войска продолжают обстреливать мирное население приграничных районов Харьковской области. За прошедшие сутки, 4 марта, под огнем были населены пункты Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Так вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске были разрушены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки. Из-за обстрела произошли пожары.

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Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом.

Утром в воскресенье, 5 марта, враг снова обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Харьковская область Чугуев Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

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