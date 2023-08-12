В районе Купянска россияне не могут достичь успеха даже на тактическом уровне — Череватый 12 августа, 16:14 Украинские военные на линии фронта неподалеку от Купянска (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В районе Купянска российские оккупанты не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, украинские силы на этом направлении усилили резервами.

В эфире телемарафона в субботу, 12 августа, Череватый заявил, что оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении. По его данным, в районе Синьковки и Ивановки за сутки было восемь атак.

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«Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, наша группировка усилилась резервами», — сказал Череватый.

Спикер добавил, что ВСУ знают руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону.

Враг, по его данным, потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.

10 августа спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

В тот же день представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что Купянское направление остается эпицентром боевых действий, где враг продолжает накапливать значительные силы.

В частности, оккупанты завели туда десантно-штурмовые подразделения, которые усилились танковыми подразделениями.



По словам представителя Нацгвардии, оккупанты на Купянском направлении преследуют две основные цели: они стремятся оттянуть туда украинские силы с других направлений и прорваться к самому Купянску.

Из-за действий оккупантов в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию.