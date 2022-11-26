Подъезжал к своему дому. В Купянске-Узловом эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного оккупантами 26 ноября, 21:22 Под Купянском эксгумировали тело железнодорожника, расстрелянного военными РФ (Фото:Полиция Харьковской области/Facebook)

В Купянске-Узловом Харьковской области провели осмотр и изъяли тело 45-летнего мужчины, которого расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому. При жизни он работал на железной дороге.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, в субботу, 26 ноября, следователи Купянского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области провели осмотр и изъяли тело погибшего, захороненного на местном кладбище.

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Для установления причины смерти умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным полиции, возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

27 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины отразили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области.