ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области 27 сентября, 12:17 ВСУ фактически полностью контролируют Купянск-Узловой (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, поселок был освобожден в результате успешной военной операции.

Синегубов сказал, что еще около 6% территории Харьковской области остаются под оккупацией, но после такого успеха ВСУ «их поменьше».



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Купянск-Узловой — большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.

Купянск-Узловой оккупанты захватили в первые часы полномасштабного вторжения и очень мощно обороняли.



Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские. Там украинские военные все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.