ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области
ВСУ фактически полностью контролируют Купянск-Узловой (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, поселок был освобожден в результате успешной военной операции.
Синегубов сказал, что еще около 6% территории Харьковской области остаются под оккупацией, но после такого успеха ВСУ «их поменьше».
Купянск-Узловой — большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.
Купянск-Узловой оккупанты захватили в первые часы полномасштабного вторжения и очень мощно обороняли.
Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские. Там украинские военные все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.