ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области

27 сентября, 12:17
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ВСУ фактически полностью контролируют Купянск-Узловой (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ фактически полностью контролируют Купянск-Узловой (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, поселок был освобожден в результате успешной военной операции.

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Синегубов сказал, что еще около 6% территории Харьковской области остаются под оккупацией, но после такого успеха ВСУ «их поменьше».

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Купянск-Узловой — большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.

Купянск-Узловой оккупанты захватили в первые часы полномасштабного вторжения и очень мощно обороняли.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские. Там украинские военные все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.

https://www.youtube.com/watch?v=IMk_4F8qlO0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины Купянск-Узловой

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