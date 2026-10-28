Силы обороны рассказали о ситуации в Купянске после первой мире подземной контранступательной операции Велес
В Купянске Харьковской области остаются как украинские военнослужащие (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)
В Купянске Харьковской области остаются как украинские военнослужащие, так и российские подразделения. При этом оккупантам удалось проникнуть в северные районы города и закрепиться там небольшими группами.
Об этом сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, российские оккупанты проникали в город, в частности через Голубовку и пытались закрепиться в северной застройке.
«После того, как однажды россияне были из Купянска фактически выбиты, и после того, как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и, в том числе, использовать трубу, они смогли инфильтрировать определенную численность — где-то несколько десятков человек, в северные районы, и там закрепиться», — рассказал Трегубов.
Он добавил, что сейчас Купянск разрушен меньше, чем Волчанск, а капитальные здания позволяют использовать их как укрытия и позиции.
«Тот же Волчанск — он просто перебран в состояние щебня. А Купянск — там есть капитальная застройка, там есть что использовать и как укрытие, и как точки для определенных запусков, и, в принципе, там есть с чем работать», — отметил спикер.
Трегубов также сообщил, что операция Велес была направлена на полный вывод из строя трубопровода, который россияне использовали для скрытого проникновения на Купянском направлении.
По его словам, после операции эффективных инфильтраций российских военных в сторону Купянска больше не фиксировались.
Также спикер добавил, что на Харьковщине в российском войске воюют наемники из Латинской Америки, Африки, реже — из Азии. Их немного, и по боевым качествам они принципиально не отличаются от других российских военных.
«Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава», — отметил Трегубов.
22 октября бригада Хартия сообщила о первой в мире подземной контрнаступательной операции под названием Велес, во время которой Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров в Харьковской области. В результате прошедшей на Купянском направлении операции украинские военные взяли в плен более 30 российских оккупантов, потери армии РФ составляют более 100 солдат.
Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так войска РФ оказались под ударом из двух измерений одновременно. В ходе операции военные Хартии синхронизировали свои действия с бригадой Сил беспилотных систем Ахиллес, которая атаковала российские войска дронами из воздуха.