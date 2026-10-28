Силы обороны рассказали о ситуации в Купянске после первой мире подземной контранступательной операции Велес

В Купянске Харьковской области остаются как украинские военнослужащие, так и российские подразделения. При этом оккупантам удалось проникнуть в северные районы города и закрепиться там небольшими группами.

Об этом сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, российские оккупанты проникали в город, в частности через Голубовку и пытались закрепиться в северной застройке.

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«После того, как однажды россияне были из Купянска фактически выбиты, и после того, как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и, в том числе, использовать трубу, они смогли инфильтрировать определенную численность — где-то несколько десятков человек, в северные районы, и там закрепиться», — рассказал Трегубов.

Он добавил, что сейчас Купянск разрушен меньше, чем Волчанск, а капитальные здания позволяют использовать их как укрытия и позиции.

«Тот же Волчанск — он просто перебран в состояние щебня. А Купянск — там есть капитальная застройка, там есть что использовать и как укрытие, и как точки для определенных запусков, и, в принципе, там есть с чем работать», — отметил спикер.

Трегубов также сообщил, что операция Велес была направлена ​​на полный вывод из строя трубопровода, который россияне использовали для скрытого проникновения на Купянском направлении.

По его словам, после операции эффективных инфильтраций российских военных в сторону Купянска больше не фиксировались.

Также спикер добавил, что на Харьковщине в российском войске воюют наемники из Латинской Америки, Африки, реже — из Азии. Их немного, и по боевым качествам они принципиально не отличаются от других российских военных.

«Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава», — отметил Трегубов.

22 октября бригада Хартия сообщила о первой в мире подземной контрнаступательной операции под названием Велес, во время которой Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров в Харьковской области. В результате прошедшей на Купянском направлении операции украинские военные взяли в плен более 30 российских оккупантов, потери армии РФ составляют более 100 солдат.

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Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так войска РФ оказались под ударом из двух измерений одновременно. В ходе операции военные Хартии синхронизировали свои действия с бригадой Сил беспилотных систем Ахиллес, которая атаковала российские войска дронами из воздуха.