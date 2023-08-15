Украина перекидывает резервы под Купянск — Череватый

15 августа, 18:40
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Украинские силы перебрасывают резервы под Купянск, чтобы сделать невозможным движение российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, украинским силам были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны.

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«Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага», — заявил Череватый.

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10 августа Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

В тот же день представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что Купянское направление остается эпицентром боевых действий, где враг продолжает накапливать значительные силы.

Из-за действий оккупантов в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Резерв Купянск

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