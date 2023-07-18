100 тысяч оккупантов и 900 танков. Россияне пытаются развить наступление на Купянском направлении: как они действуют и имеют ли шансы на прорыв 18 июля, 14:33 Сюжет Украинский военный отдыхает на прифронтовой позиции в Харьковской области, июль 2023 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На фоне контрнаступления ВСУ на юге Украины россияне пытаются развить наступление на Купянско-Лиманском направлении — на границе Харьковской и Луганской областей, куда стянули более 100 тыс. военных, почти тысячу танков и сотни единиц РСЗО.

NV собрал главное, что важно знать о напряженной для украинских защитников ситуации на участке фронта между Купянском, Сватово и Лиманом.



«Враг перешел в наступление»: как командование ВСУ оценивает события на Купянском направлении

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Купянск — второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области после Харькова, расположенный в 40 км от границы с Россией. Россияне оккупировали город уже в первые дни полномасштабного вторжения, однако 10 сентября 2022 года ВСУ удалось освободить Купянск в результате молниеносного контрнаступления в Харьковской области.

С тех пор оккупационная армия не оставляет попыток восстановить утраченные осенью позиции в Харьковской и Луганской областях, продолжая постоянное давление на украинских защитников вдоль условной линии Купянск — Лиман (город на севере Донецкой области, освобожденный в первые дни октября 2022 года).

Несмотря на то, что боевые действия здесь не прекращаются месяцами и участок фронта постоянно является «горячим», в июле 2023 года оккупанты снова существенно активизировали наступательные действия в этих районах.

Еще 13 июля спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на участке фронта между Купянском и Лиманом оккупанты накапливают подразделения пехоты, десанта, армейского резерва, а также штурмовые роты Шторм-Z, сформированные из бывших заключенных и наемников. Уже тогда это направление стало «лидером» по количеству обстрелов, которых ВСУ насчитывали более 660 за сутки.

Вечером 17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский констатировал, что «враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление вглубь наших боевых порядков». А Череватый уточнил, что на Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили мощную группировку, в частности:

более 100 тысяч человек личного состава,

более 900 танков ( по большей части советская техника, уточнил Череватый),

по большей части советская техника, уточнил Череватый), более 55 артиллерийских систем,

около 370 реактивных систем залпового огня.

«Чтобы мы понимали, в Афганистане было 120 тысяч советских войск, то есть это последняя война, которую украинцы могли помнить перед этой большой войной. И там [на Лиманско-Купянском направлении — прим. ред.] более 100 тысяч простоит украинским воинам», — отметил Череватый.

Он отдельно пояснил, что эта проблема не является внезапной для Вооруженных сил Украины. «Эта проблема не новая, не сегодняшняя и Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс-минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть», — отметил представитель Восточной группировки войск.

По его словам, хотя вражеская группировка, которая пытается наступать на Купянском направлении, действительно многочисленна, это не те войска, которые можно назвать качественно подготовленными и хорошо мотивированными.

«Да, она [группировка войск РФ] большая. Да, надо учитывать ее размеры. Но эта цифра не является показателем угрозы или причины страха, а наоборот — показатель гордости за Силы обороны Украины», — подчеркнул Череватый.

Александр Сырский признал, что обстановка на Восточном направлении остается сложной — особенно с учетом того, что россияне перебрасывают дополнительные силы (в частности части воздушно-десантных войск) также в район Бахмута, где пытаются остановить наступательные действия ВСУ. 17 июля Сирский, который также является командующим Восточной группировки войск, посетил боевые бригады этой группировки и встретился с командирами частей «для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов». По словам командующего, он с командирами отдельно отработал и принял «все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении».

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что перед россиянами до сих пор стоит задача выхода на границы Донецкой и Луганской областей, и они повторно пытаются активно наступать на востоке Украины еще с января 2023 года. Это четыре основных направления: Авдеевское, Марьинское, Лиманское, Бахмутское.

«В зависимости от оперативной обстановки [враг] время от времени начинает движение на Шахтерском, Купянском, Сватовском [направлениях]», — добавила Маляр.

Поэтому главной причиной текущего наступления на Купянском направлении в Минобороны считают продвижение ВСУ на других участках, в частности под Бахмутом, где украинским силам постепенно удалось занять «почти все господствующие высоты вокруг города".

«Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттянуть наши силы туда, — пояснила Маляр, — Собственно, сейчас то же самое происходит. Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении […] Поэтому ситуация предсказуема. Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно».

Заместитель министра обороны подтвердила, что на этом участке фронта активизировались бои, однако, по ее словам, украинские штабы «работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию».

Карта боевых действий на Купянско-Лиманском направлении

Инфографика: ISW

Роты Шторм-Z сокращают серую зону: как действуют оккупанты и достигли ли прорывов

По состоянию на 17 июля Институт изучения войны констатировал активные наступательные действия россиян на линии Купянск-Сватово и их «незначительные тактические успехи» на этом направлении. Аналитики обращают внимание на официальные данные Минобороны Украины и ВСУ, согласно которым российские войска пытаются продвинуться на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции в районе Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска) и Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) в попытке отбросить украинские силы за реку Оскол.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов 17 июля сообщил, что на Купянском направлении войска РФ «наращивают военный потенциал и пытаются переходить от выдвижения диверсионно-разведывательных групп к масштабным массированным штурмовым действиям». «Наши военные на это активно реагируют, врага сдерживают и уничтожают на месте. Никаких продвижений врага на Купянском направлении мы не фиксируем», - заверил Синегубов.

Подтвержденной информации о контроле территории и продвижении оккупационных войск в направлении Купянска немного. В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 июля отмечается, что на Купянском направлении ВСУ «устойчиво держат оборону». Там отмечены безуспешные наступательные действия врага западнее села Лиман Первый (Купянский район Харьковской области), ранее командование ВСУ также сообщало о неудачных наступательных действиях южнее Масютовки.

С учетом кадров в соцсетях и данных российских источников ISW обратил внимание на сообщения о таких вероятных или геолокационно подтвержденных продвижениях оккупантов:

по итогам 15 июля — ограниченные территориальные завоевания оккупантов в районе Сватово ( в частности геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что российская пехота продвинулась в направлении поселка Новоселовское в 16 км к северо-западу от Сватово и занимала позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта; однако даже в российских источниках признавали, что Новоселовское не контролируют ни российские, ни украинские силы);

в частности геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что российская пехота продвинулась в направлении поселка Новоселовское в 16 км к северо-западу от Сватово и занимала позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта; однако даже в российских источниках признавали, что Новоселовское не контролируют ни российские, ни украинские силы); по состоянию на 16 июля — тактические наступления российских войск вблизи Кременной ( геолокации показали незначительные достижения оккупантов к западу от Берестового в 30 км к югу от Кременной, тогда как Генштаб Украины сообщал об отраженных атаках россиян в районе соседнего села Веселое);

геолокации показали незначительные достижения оккупантов к западу от Берестового в 30 км к югу от Кременной, тогда как Генштаб Украины сообщал об отраженных атаках россиян в районе соседнего села Веселое); по итогам 17 июля — в российских источниках сообщалось, что подразделения российской 21-й ОМСБр ( 2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) и штурмовых подразделений Шторм-Z атаковали позиции ВСУ вблизи Кармазиновки ( 13 км к юго-западу от Сватово) и якобы взяли под контроль два украинских опорных пункта к северо-западу от села Нововодяное ( 15 км к юго-западу от Сватово) — однако визуальных подтверждений этих заявлений российских пропагандистов-«военкоров» пока нет.

В то же время Леонид Маслов, аэроразведчик 92-й бригады ВСУ, которая держит оборону на этом участке фронта призвал украинцев «не вестись на заголовки» о якобы существенных прорывах оккупационных сил. «Хочу заверить всех друзей и знакомых. Несмотря на то, что имеют место отдельные попытки давления на наши позиции под Купянском на левом берегу Оскола, данные о „переходе в наступление“ противника следует трактовать как активизацию действий и давление, — подчеркнул украинский аэроразведчик, — Никто ничего не прорвал, позиции на месте, два участка, которые раньше все время переходили из рук в руки, сейчас перешли в другие руки. Это попытка заставить нас оттянуть силы».

Несколькими днями ранее Маслов, который является командиром отделения разведки 92-й ОМБр, также дал интервью Радио NV, где подтвердил попытки противника активизироваться на Купянском направлении и охарактеризовал действия ВСУ как «активную оборону». «Они [россияне] пытаются захватить некоторые наши позиции. Некоторые наши пустые позиции заняли недавно. Но оттуда их снова выбивают, они уходят. Такой вот переменный успех, как говорится, у них есть», — говорил Маслов 14 июля.

По его словам, под «пустыми позициями» подразумеваются укрепления в серой зоне — построенные оккупантами траншеи и блиндажи, — в которых не находятся бойцы ВСУ.

Маслов напомнил, что воюет на этом направлении фронта с момента освобождения Купянска. «Могу сказать, что это периодические такие угрозы во время ротации, во время усиления их новыми подразделениями. Угроза такая возникает постоянно и периодически. Ничего нового на самом деле не происходит. Подобные вещи случались два месяца назад. Просто у них определенная вспышка активности. И из-за этого некоторые слабые наши места надо как-то заклеивать, реагировать. И руководство реагирует», — заверил он.

По данным Сергея Череватого, для подобных штурмов российские войска сконцентрировали на Лимано-Купянском направлении десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании и штурмовые роты.

В начале июля Череватый отмечал, что именно роты Шторм-Z, сформированные из бывших осужденных, стали относительно новым явлением на Купянском направлении. Методика их применения подобна «мясным штурмам», которые применяла ЧВК Вагнера, используя волны набранных в тюрьмах "бойцов» как средство истощения украинских сил, прежде чем позиции окончательно пытаются захватить более подготовленные войска.

«Это подразделения из людей, которые лишены свободы или были под следствием на территории РФ. Основная задача, которую ставят перед ними российские оккупационные войска, — это вплотную приблизиться к позициям Сил обороны Украины. То есть это те отряды, которые сокращают заминированную серую зону», — объяснял телеканалу Еспресо в конце июня Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОМБр на Купянском направлении. По его словам, таким образом на коротком отрезке фронта за несколько дней противник может потерять более 100 человек из групп Шторм Z. «Это для них нормальная практика. Они не забирают с поля боя своих раненых, и они из 300-х превращаются в 200-х», — рассказал Федоренко, подтвердив применение «бахмутской» тактики штурмов со стороны РФ.

Кроме того, оккупанты активно применяют на этом участке фронта авиацию и артиллерийские обстрелы. Только за минувшие сутки РФ нанесла авиационные удары в районе Кисловки и Котляровки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий и попыток наступления окупантов на Купянско-Лиманском направлении / Инфографика: Deep State

Две задачи, три участка давления и неизменная цель: что говорят аналитики о перспективах наступления врага

Аналитики ISW подтверждают, что российские войска в течение последнего месяца стягивали свои штурмовые подразделения Шторм-Z в район границы Харьковской и Луганской областей. Эксперты констатируют, что оккупанты, похоже, начали в этом секторе «небольшие локализованные наступательные действия, используя [роты] Шторм-Z, чтобы попытаться воспользоваться преимуществами оперативной фокусировки Украины на других участках фронта».

Однако, отмечают эксперты, такие штурмовые подразделения, набранные из бывших заключенных, «в основном неэффективны в достижении чего-то большего, чем мелкие тактические прорывы». Поэтому новый этап наступательных операций России на этих участках фронта вряд ли принесет ей значительные территориальные завоевания — в том числе из-за низкого качества сил и потенциала российских группировок в этой области, прогнозируют в Институте изучения войны.

Украинские военные напоминают, что попытки прорваться в направлении Купянска и соседних населенных пунктов оккупанты предпринимают постоянно, однако до сих пор Силам обороны удавалось их останавливать — в частности в июне и весной 2023 года. «Этот процесс является практически непрерывным. Месяц назад [в конце мая] оккупанты очень активно наступали на Купянск, но на расстоянии 8 километров от города их остановили Силы обороны», — напоминал в начале июля Олесь Маляревич, сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, признал, что сейчас российские войска пытаются масштабно действовать на Купянском направлении. «Действительно действия россиян есть. Думаю, что они масштабные с точки зрения растянутости по линии фронта, потому что это Купянск — Сватово — Кременная — это где-то 120−150 км и там действительно есть три участка фронта, где враг пытается давить», — отметил Згурец 18 июля в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, эти три опасных участка фронта распределяются так:

район Купянска, «начиная с Масютовки и до Верхнего Лимана»,

«средняя зона — это Кармазиновка»,

участок фронта между Сватово и Кременной.

По его мнению, оказывая давление на этих направлениях, оккупанты пытаются реализовать две задачи: с одной стороны, вытеснить ВСУ между Сватовым и Кременной к реке Жеребец, а в районах выше этого участка — «дожать украинских военных до реки Оскол».

Однако, напомнил Згурец, «эта теория врага уже на протяжении 3−5 месяцев так или иначе отрабатывается и изменений не происходило». «И сейчас, несмотря на понимание того, что враг пытается такими действиями оттянуть наше внимание и силы на этот участок фронта, думаю, что это было понятной тактикой россиян, и украинская сторона имеет достаточно средств и способов, чтобы нивелировать эти попытки россиян давить на наши подразделения и пытаться нас дожать до этих двух рек, которые должны стать новыми рубежами, как считает противник», — надеется Сергей Згурец.