Стране-агрессору России не удалось захватить Купянск Харьковской области, но российские оккупанты до сих просачиваются в город небольшими группами, где их уничтожают украинские бойцы. Об этом пишет The Washington Post в понедельник, 19 января.

Репортеры WP побывали на подземной базе бригады Хартия за пределами Купянска, где командиры и аналитики отдавали приказы пилотам БпЛА, находящимся в блиндажах возле линии фронта.

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Журналисты наблюдали, как украинские операторы БпЛА уничтожили группу оккупантов, которые пробрались в Купянск через неработающий газопровод. Один из оккупантов, которому удалось сбежать, позже зашел в заброшенный дом и разжег там огонь. Дым из дымохода привлек внимание операторов, и один из них в итоге сбросил бомбу на россиянина, когда тот пытался укрыться под деревом.

«Интенсивное преследование отдельных российских солдат, пытавшихся проникнуть в Купянск, стало ключевым элементом стратегии Украины по укреплению контроля над большей частью города в последние месяцы — это замечательный поворот событий после того, как прошлым летом казалось, что город вот-вот падет», — сказано в материале.

Куп'янськ на карті DeepState станом на 18 січня / Инфографика: deepstatemap.live

WP напоминает, что российские оккупанты захватили Купянск в 2022 году, но позже в том же году город освободили Силы обороны Украины в ходе наступления. С тех пор россияне продолжали попытки вернуть Купянск, который является ключевым железнодорожным узлом на важном маршруте снабжения, а в 2025 году активизировали усилия одновременно ослаблением украинской обороны и началом мирных переговоров.

Как отмечается в материале, контрнаступление на северо-востоке является «одним из немногих конкретных успехов Киева на поле боя» за прошлый год и доказывает, по словом украинских военных, что Силы обороны способны отбросить российские войска при условии надлежащего вооружения и организации.

«Готовность Москвы в последние месяцы тратить огромные ресурсы в живой силе и технике на попытку захвата города свидетельствует о том, что военные цели президента России [российского диктатора] Владимира Путина простираются далеко за пределы Донбасса, который остается в центре мирных переговоров в Белом доме», — пишут авторы.

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Возможно, страна-агрессор также пыталась использовать город в качестве козыря, чтобы надавить на Киев и заставить его обменять одну украинскую территорию на другую. Эти попытки Украине в итоге удалось предотвратить.

«Мы понимаем, что нам необходимо создать надлежащие условия, чтобы дать нашему президенту больше рычагов влияния на переговорах, поскольку наша внешняя политика в первую очередь основана на наших успехах на поле боя», — сказал полковник Максим Голубок, начальник штаба 2-го корпуса НГУ, в состав которого входит Хартия. Он отметил, что один из таких козырей президенту дает успех Украины в Купянске.

WP пишет, что прошлым летом, во время интенсивных боев в других районах, россияне выявили слабые места в обороне Купянска и пошли на внезапное наступление, которое застало украинские войска врасплох.

«Украинские командиры, в том числе из нескольких известных бригад и частей, которые в тот момент даже не были дислоцированы в Купянске, подняли тревогу, предупреждая высшие военные чины, что город будет окружен и падет, если немедленно не получит квалифицированное подкрепление. Такая потеря перекрыла бы ключевые логистические пути, необходимые Украине для других участков фронта, и принесла бы Путину крупную победу в его попытках подорвать позиции Украины за столом переговоров», — сказано в материале.

Майор Юрий Федоренко, командир 429-го полка беспилотных систем Ахиллес, вспомнил, как предупредил высшее военное командование, что Купянск может быть потерян, если для его обороны не отправят подразделения с подготовленными штурмовыми отрядами. В итоге в Купянск отправили специализированные подразделения беспилотников и пехоты, и инициатива вернулась к Силам обороны Украины.

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Командиры украинских бригад и батальонов, защищающих город, говорят, что сейчас занимаются поисково-уничтожительными операциями для ликвидации менее чем 100 российских пехотинцев, рассредоточенных по центру города, а также сокращают количество оккупантов, пересекающих реку Оскол.

Командир поисково-ударной группы бригады Хартия полковник Сергей Сидорин отметил, что России так и не удалось удержать оборонительные позиции в Купянске, лишь инфильтроваться внутрь. Каждый день оккупанты пытаются усилить присутствие в городе, переправляя своих солдат через реку Оскол на надувных плотах или по пустому газопроводу. WP просмотрело записи с дронов, на которых видны тела оккупантов, разбросанные вокруг выходов из трубопровода и по самой реке.

Юрий Федоренко отметил, что российская ложь о Купянске была попыткой оправдать потери личного состава, унять усталость от войны и затянуть мирные переговоры.

«Сколько Путин потратил на войну? Сколько своих собственных солдат он убил? Эти потери можно оправдать только ложью. Купянск — один из элементов его пропаганды», — сказал он.

Украина добилась значительных успехов в вытеснении оккупантов из Купянска, но в центре города продолжаются уличные бои между небольшими группами военных, и обе стороны, не имея возможности безопасно ввозить или вывозить технику, получают снабжение с помощью БпЛА, пишет издание. В ходе ожесточенных боев Украина тоже понесла значительные потери, а боевые условия ухудшились из-за морозов и снегопадов, сказано в материале.

Украинские беспилотники каждый день атакуют российских солдат, которые выходят из трубопроводов в попытке пробраться в город. Российские оккупанты пробираются под землей на расстояние до 14 км, иногда используя электросамокаты, на которых приходится приседать. У некоторых солдат после выхода из трубопровода наблюдаются признаки химического отравления, пишет WP. Ранее оккупанты использовали трубопроводы в Авдеевке и Курской области.

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Летом 2025 года захваченные в плен оккупанты рассказали украинским бойцам о маршруте трубопровода, после чего усилия сосредоточились на выявлении и уничтожении точек входа. Украина также изучила планы строительства трубопровода, чтобы определить, где можно нанести удары по его подводным участкам.

Командир 1-го батальона Ахиллеса 25-летний Антон Шмагайло рассказал, что его бойцы после изучения планов сосредоточились на уничтожении не только выходов из трубы, но и любых естественных укрытий поблизости. Некоторые оккупанты переодевались в гражданскую одежду и прятали оружие в рюкзаки, пытаясь проникнуть в город, где оставались некоторые гражданские. В ноябре Шмагайло организовал обстрел подводных участков трубопровода. После того как украинские защитники сбросили с БпЛА 15-килограммовые бомбы, они в течение двух недель не видели никакого движения из трубопровода, и россиянам снова пришлось переправлять через Оскол на плотах. Но враг быстро построил новые входы и снова начал перебрасывать войска через трубопровод, добавил командир.

«Если у них что-то и есть, так это человеческие ресурсы. Как я использую дроны, так они используют людей… Их выталкивают из трубопровода, просто чтобы проверить нас. Если они отправляют десятерых, то знают, что, возможно, только двое доберутся до позиции», — рассказал подполковник из Хартии с позывным Аббат.

По мнению Аббата, при нынешних темпах полная зачистка Купянска может занять еще полгода из-за сложности поиска прячущихся оккупантов, в то время как над городом кружат до 100 вражеских беспилотников. Россияне могут прятаться под лестницами или в других небольших укрытиях, а затем открывать огонь по украинским войскам, дестабилизируя район, который они считали зачищенным.

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«Купянск — большой город. Даже 100 человек, находящихся в подвалах, можно искать месяцами», — добавил Виталий, командир подразделения БпЛА в бригаде Ахиллес.

Однако он отметил, что предотвращение переброски российской тяжелой техники в город и ограничение численности войск примерно одним квадратным километром в пределах города — масштабная и заметная победа, которых, к сожалению, немного.

19 января командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что поисково-ударная группировка Хартия контролирует центральную часть Купянска и здание городского совета.

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Украины Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск. По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха.

11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.

12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска.