Враг мечтает о реванше. Оккупанты хотят прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их планы — Череватый 7 августа, 13:07 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их планы, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в понедельник, 7 августа.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении враг ищет слабые места в нашей обороне и усилил использование артиллерии.

«Они (оккупанты — ред) живут реваншем», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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Череватый добавил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска.

«Однако мы знаем все их намерения, знаем все подразделения, которые сосредоточены, всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая», — сказал спикер.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что ситуация на востоке Украины остается сложной, поскольку российские оккупанты наступают на Купянском направлении с целью разгромить ВСУ в районе Купянска и продвинуться в глубину оборонительной линейной группировки украинских Сил обороны.