Российские военные возобновили попытки прорваться в Купянск через Голубовку, расположенную к северу от города, а также используют газовые трубы для продвижения. Об этом в эфире Суспільне Студія сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются лезть в город. Они снова возобновили попытки лезть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть», — сказал Трегубов.

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Он также отметил, что на левом берегу Оскола российские войска пытаются атаковать по всей линии разграничения.

«Особенно активно в сторону Ковшаровки. Они врут, что они уже в Купянске-Узловом, но они себе слишком много льстят», — сказал Трегубов.

Фото: DeepState

Ситуация на Купянском направлении в районе реки Оскол / Фото: DeepState

В декабре 2025 года 429 отдельный полк беспилотных систем Ахиллес применил три тонны взрывчатки для уничтожения трубы, которую российские оккупанты использовали для инфильтрации своих сил на северную окраину Купянска.

Ранее Трегубов сообщал, что российские войска активизировали штурмовые действия в Харьковской области, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

21 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск, несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и российского диктатора Владимира Путина.

12 марта спикер Группировки объединенных сил рассказал, что оккупанты, которые остаются в Купянске, «фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось».