Оккупанты нанесли удар по колледжу в Купянске 17 января, 15:46 Купянский автотранспортный колледж после российского обстрела (Фото:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 17 января, обстреляли автотранспортный профессиональный колледж в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Обновлено в 16:50. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) после того, как российская ракета разрушила колледж в Купянске.

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«Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж», — написал он.



Предварительно, никто не пострадал, но здание колледжа практически разрушено.

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область. За прошедшие сутки российские обстрелы повредили два пятиэтажных дома в Купянске и семь частных домов, были ранены два человека.

11 января Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Гряниковка, получили отпор и отступили с потерями.