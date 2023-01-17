Оккупанты нанесли удар по колледжу в Купянске
Купянский автотранспортный колледж после российского обстрела (Фото:Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram)
Российские оккупанты во вторник, 17 января, обстреляли автотранспортный профессиональный колледж в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обновлено в 16:50. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) после того, как российская ракета разрушила колледж в Купянске.
«Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж», — написал он.
Предварительно, никто не пострадал, но здание колледжа практически разрушено.
Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область. За прошедшие сутки российские обстрелы повредили два пятиэтажных дома в Купянске и семь частных домов, были ранены два человека.
11 января Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты пытались наступать в районе населенного пункта Гряниковка, получили отпор и отступили с потерями.