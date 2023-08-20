Российские оккупанты несколько раз обстреляли Купянск из артиллерии, есть пострадавшие 20 августа, 18:04 В воскресенье, 20 августа, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты осуществили неоднократный артобстрел Купянска, есть пострадавшие (Фото:synegubov/Telegram)

В воскресенье, 20 августа, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел центра города Купянска, в результате чего пострадало 11 человек.

Об этом говорится в сообщении начальника ОВА в Telegram.

Синегубов добавляет, что российские оккупанты осуществили неоднократный артиллерийский обстрел после 14:00 по центральной части города Купянск.

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По его данным, были уничтожены и повреждены пять автомобилей местных жителей, отделение Новой Почты, возникло несколько пожаров.

Фото: synegubov/Telegram

Начальника ОВА сообщил, что сейчас семь человек находятся в тяжелом состоянии, трое — в среднем, еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

В воскресенье, 20 августа, начальник Харьковской ОГА сообщил, что в 7:00 российские оккупанты совершили обстрел Купянска. В результате обстрела был тяжело ранен местный мужчина.