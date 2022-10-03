Оккупанты расстреляли колонну гражданских машин под Купянском из пулемета — Синегубов

3 октября, 22:17
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Российские оккупанты расстреляли колонну автомобилей с гражданскими в Харьковской области (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Российские оккупанты расстреляли колонну автомобилей с гражданскими в Харьковской области (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Российские оккупанты, предварительно, расстреляли колонну гражданских машин под Купянском Харьковской области из пулемета. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, 3 октября.

"…[Пулемет], предварительно, был установлен на БТР. Потом, чтобы скрыть следы своего преступления, россияне подожгли остатки этих автомобилей", — сказал Синегубов.

По предварительной информации правоохранителей, выезд организовал местный перевозчик, а одно место в колонне стоило около 6 тысяч гривен.

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«Этого перевозчика, по нашим данным, расстреляли на следующий день. Это был либо самосуд родственников погибших людей, либо россиян, поскольку та часть Купянска в то время еще была оккупирована. Истины пока нет. Будем устанавливать и ждать решения правоохранительных органов», — добавил Синегубов.

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

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Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Военные преступления РФ Купянск Война России против Украины

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