Оккупанты расстреляли колонну гражданских машин под Купянском из пулемета — Синегубов 3 октября, 22:17 Российские оккупанты расстреляли колонну автомобилей с гражданскими в Харьковской области (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Российские оккупанты, предварительно, расстреляли колонну гражданских машин под Купянском Харьковской области из пулемета. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, 3 октября.

"…[Пулемет], предварительно, был установлен на БТР. Потом, чтобы скрыть следы своего преступления, россияне подожгли остатки этих автомобилей", — сказал Синегубов.



По предварительной информации правоохранителей, выезд организовал местный перевозчик, а одно место в колонне стоило около 6 тысяч гривен.

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«Этого перевозчика, по нашим данным, расстреляли на следующий день. Это был либо самосуд родственников погибших людей, либо россиян, поскольку та часть Купянска в то время еще была оккупирована. Истины пока нет. Будем устанавливать и ждать решения правоохранительных органов», — добавил Синегубов.

1 октября стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и Купянском в Харьковской области.

Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.