Россияне пытаются продвигаться на всех направлениях фронта, в частности давят под Купянском — Силы обороны

27 апреля, 11:28
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Украинские военные в Харьковской области, 15 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинские военные в Харьковской области, 15 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России пытаются продвигаться на всех направлениях фронта, в частности давят в окрестностях Купянска Харьковской области.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости в понедельник, 27 апреля.

«Сейчас достаточно нестабильно, потому что россияне пытаются продвигаться на всех направлениях, дозируя и меняя эффективность. Бывают дни, когда они налегали на Лиманщину, или пытались продвигаться в Волчанске. Я сейчас не могу выделить отдельное направление за неделю», — отметил он.

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Трегубов отметил, что российская армия продолжает давить в окрестностях Купянска и на восточном берегу реки Оскол.

«Если на правом берегу происходят попытки инфильтрации через Голубовку и через инфраструктурные объекты, в том числе через трубы и там более-менее удается их останавливать. Там уничтожена та инфраструктура, которой они пытаются пользоваться, хотя потери большие. То когда мы говорим о восточном берегу, там постоянное давление, у них есть резервы и они их активно привлекают», — рассказал спикер.

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24 апреля Трегубов сказал, что россияне возобновили попытки прорваться к Купянску через Голубовку, расположенную к северу от города, а также используют газовые трубы для продвижения.

21 апреля он сообщил, что российские войска активизировали штурмовые действия в Харьковской области, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

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В феврале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск, несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и российского диктатора Владимира Путина.

В марте представитель Группировки объединенных сил рассказал, что оккупанты, которые остаются в Купянске, «фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Купянск Харьковская область Фронт Война России против Украины наступление РФ

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