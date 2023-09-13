РФ уже несколько месяцев формирует ударный кулак на Купянском направлении — Харьковская ОВА 13 сентября, 18:25 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты на Купянском направлении уже несколько месяцев пытаются сформировать «ударный кулак».

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Ситуация на Купянском направлении остается сложной. Враг там формирует ударный кулак, чтобы активизировать очередные штурмовые действия. Однако их деятельность, так сказать, проводится постоянно, уже несколько месяцев», — сказал глава ОВА.

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Синегубов добавил, что ВСУ на этом направлении поражают живую силу, технику и вооружение россияне, поэтому оккупанты вынуждены отходить на восстановление.

Глава ОВА добавил, что обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе не прекращаются.

4 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российские оккупанты готовят очередную волну наступления на Купянско-Лиманском направлении.

27 августа руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.