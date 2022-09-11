Купянск. Оккупанты РФ обстреляли правый берег освобожденного города — депутат 11 сентября, 16:12 Бойцы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на фоне Купянского горсовета (Фото:Наталья Попова/Facebook)

Российские военные обстреляли правый берег Купянска Харьковской области — освобожденную бойцами ВСУ часть города — в воскресенье, 11 сентября.

Об этом сообщил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль в эфире телемарафона.

По его словам, на правом берегу реки Оскол, где расположен центр города, ситуация непростая, но полностью под контролем ВСУ. На левом берегу еще будет продолжаться зачистка от оккупационных войск, рассказал депутат.

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«Утром была обстреляна правая часть города. Стреляли просто по мирным жителям. Из зенитных комплексов был обстрел», — сказал Крохмаль.

Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Об освобождении Вооруженными Силами Украины Купянска, находившегося под оккупацией РФ с первых дней полномасштабной войны, стало известно 10 сентября.

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи, украинский флаг взвился над Изюмом. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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