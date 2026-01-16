Разведка Британии назвала соотношение потерь украинцев и россиян в боях за Купянск (Фото: Сергей Окунев / NV)

Согласно оценке разведки, которую предоставили британским военным, Силы обороны Украины убили в 27 раз больше россиян, чем потеряли сами во время боев за возвращение Купянска .

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на данные разведки Великобритании.

Журналисты отмечают, что британским чиновникам рассказали о таком соотношении потерь во время брифинга на прошлой неделе.

Реклама

Источник в Минобороны сообщил, что в битве за Купянск перед Рождеством до 200 российских военных оказались в окружении.

Издание отмечает, что непонятно, сколько россиян погибло в целом. Хотя собеседник подчеркнул, что потери армии РФ в этом районе в течение 2025 года оцениваются в тысячи человек.

Купянск на карте DeepState по состоянию на 13 января Инфографика:

Ситуация в Купянске — главное

Российские оккупанты в последнее время несколько раз заявляли, что захватили Купянск, Украина это опровергала.

20 ноября российский диктатор Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад. Тогда российский генерал Сергей Кузовлев доложил ему о «полном захвате» Купянска. 9 декабря генералу присвоили за это звание героя России.

12 декабря на Купянское направление приехал президент Украины Владимир Зеленский.

19 декабря он заявил, что российский генерал, который докладывал Путину о «полном захвате» Купянска, исчез после того, как украинские силы провели контратаку в городе.

«Мы видели видео, где генерал отчитывался о захвате. А потом я поехал в Купянск, и действительно, ситуация была сложной, а линия фронта была очень близко. Но наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, неизвестно куда», — сказал украинский президент.

20 декабря Кузовлев нашелся и заявил главе Кремля Владимиру Путину о новых «победах» в Купянске.

В тот же день командир поисково-ударной группировки 2-го корпуса Нацгвардии Хартия полковник Сергей Сидорин рассказал NV, что населенный пункт заблокирован, а в самом городе непосредственно проводят операцию по выявлению и уничтожению противника.

Виктор Трегубов заявлял, что в городе находится до 200 российских оккупантов, и они окружены без перспектив деблокады.

Реклама:

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха. При этом российские командиры получили задачу захватить Купянск до февраля 2026 года.

11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Читайте также: Генштаб уточнил масштабы повреждений на заводе по производству БпЛА в Таганроге

12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска Харьковской области.