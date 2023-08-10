В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию: названы районы

10 августа, 13:58
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В Купянском районе будут проводиь обязательную эвакуацию (Фото:ГСЧС)

В Купянском районе будут проводиь обязательную эвакуацию (Фото:ГСЧС)

В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.

Об этом говорится в распоряжении Купянской городской военной администрации.

Такое решение было принято из-за приближенности к зоне боевых действий и российских обстрелах.

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Обязательная эвакуация будет объявлена.

  • в Дворичанской поселковой громаде
  • в Петропавловской сельской громаде
  • частично на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской громадах

Также обязательная эвакуация затронет жителей населенных пунктов:

  • Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол)
  • пгт. Ковшаровка
  • Купянск — Узловой

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ крепкая.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Эвакуация Харьковская область Купянск Война России против Украины

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