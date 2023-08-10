В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию: названы районы
В Купянском районе будут проводиь обязательную эвакуацию (Фото:ГСЧС)
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.
Об этом говорится в распоряжении Купянской городской военной администрации.
Такое решение было принято из-за приближенности к зоне боевых действий и российских обстрелах.
Обязательная эвакуация будет объявлена.
- в Дворичанской поселковой громаде
- в Петропавловской сельской громаде
- частично на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской громадах
Также обязательная эвакуация затронет жителей населенных пунктов:
- Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол)
- пгт. Ковшаровка
- Купянск — Узловой
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ крепкая.
По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.