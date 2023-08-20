Есть погибшие и тяжело раненые. За сутки РФ выпустила сотни снарядов по Херсонской области, Купянску, Орехову, Никополю, разрушены дома
Последствия обстрела Ниокополя, во время которого была ранена 74-летняя женщина (Фото:Сергей Лысак / Телеграм)
За минувшие сутки и утром 20 августа российские обстрелы и удары привели к гибели или тяжелым ранениям мирных украинцев в Купянске, Орехове, Херсоне, Никополе, сообщили областные военные администрации.
Около 7:00 в воскресенье, 20 августа, российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
«Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. Сейчас медики борются за его жизнь», — написал Синегубов.
Он также сообщил, что за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В частности, в Купянске в результате обстрелов поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината. В Кругляковке — возник пожар на территории лесничества. В Казачьей Лопани повреждены четыре частных дома, в Чернещине — здание агропредприятия, в Александровке — значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий. В результате артиллерийских обстрелов села Вильча повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни и церкви.
Вечером 19 августа россияне атаковали Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, 74-летняя женщина получила ранения, повреждены пять частных домов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Пострадавшая женщина с осколочным ранением в больнице. Также пострадали четыре хозяйственные постройки, две линии электропередачи, написал Лысак утром в воскресенье. Ночь, по его словам, прошла тихо как в Никопольском районе, так и в целом на Днепропетровщине.
Во время одного из артиллерийских обстрелов Орехова Запорожской области ранения получил 56-летний мужчина: он доставлен в лечебное учреждение. Всего за минувшие сутки российские оккупанты 80 раз обстреляли Запорожскую область, проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в воскресенье утром.
Вражескому огню за эти сутки подверглись 24 населенных пункта области. Россияне атаковали из БПЛА Гуляйполе, Ольговское, Левадное и Павловку, осуществили девять ударов из РСЗО по Новодаровке, Гуляйполю, Полтавке, Левадному, Темировке, Каменскому и Степному, а также два авиационных — по Егоровке.
Кроме того, зафиксировано 65 артиллерийских обстрелов по территории Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Волшебного, Красного, Яблочного, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других поселков на линии огня.
По информации главы ОГА, разрушено девять объектов инфраструктуры, в том числе жилых домов и сельскохозяйственной техники.
Херсонскую область оккупанты обстреляли за минувшие сутки 77 раза, выпустив по ней 422 снаряда из разного типа оружия: минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА. Зафиксировано попадание по критическому объекту инфраструктуры и территории завода в Херсоне, в результате атаки один погибший и еще один раненый, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в воскресенье утром.
В частности по городу Херсон враг выпустил 14 снарядов. Также россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области.