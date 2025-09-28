Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«На севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. В самом городе Купянске — сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия», — заявил Ковалев.

Реклама

Он отметил, что въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Купянской МВА Андрей Беседин заявил, что Купянск сейчас закрыт для въезда и туда могут попасть только военные. По его словам, в городе находятся ДРГ оккупантов, но Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию. Он отметил, что из-за этого эвакуация гражданских жителей максимально затруднена.

По словам главы МВА, покинуть город можно только пешком или обратившись к военным за помощью. По данным Беседина, сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек. Он также заявил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, по словам главы МВА, угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. Кроме этого, в городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

17 и 18 сентября DeepState писал о новых продвижениях оккупантов в районе Купянска.

Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксирую в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.