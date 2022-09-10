«ВСУ ограничивает только количество топлива». Эксперт объяснил, что происходит с «любимым ребенком командование РФ» — изюмской группировкой 10 сентября, 12:35 Эксклюзив НВ Уничтожена российская техника в Харьковской области (Фото:t.me/Tsaplienko)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, что ожидает в ближайшее время хороших новостей из Харьковской области по изюмскому направлению.

«Если говорить между строк, то россияне пытаются исправлять ту ситуацию, которая для них сложилась достаточно быстро. И единственное, что ограничивало наши Вооруженные силы — это не их оборона, не их резервы, а наличие только топлива в нашей технике для того, чтобы продвигаться вперед», — убежден Кузан.

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Эксперт утверждает, что россияне разбегались по кустам, убегали и целыми группами сдавались в плен.

«Фактом является бездарное командование российской армии, когда они переправляли и вертолетами подкрепления, и бросали грузовики, и сразу силы бросали в бой в надежде на то, что хоть как-то остановят украинскую армию. Конечно, этого им не удавалось, что еще раз подтверждает, что россияне и на этом направлении применяют свою привычную тактику, когда они просто обвиняют в [ВСУ] численностью», — считает Кузан.

По его мнению, все же не стоит недооценивать базировавшуюся в Изюме группировку российских войск:

«Именно изюмская группировка — самая главная группировка, так сказать, любимое дитя российского командования, потому что там скопили они все свои самые мощные силы. <...> Это было таким образцом, сильнейшей группировкой. Даже в этом случае, при наличии подкрепления, все же не удавалось им собраться и, по существу, повторить успех наших Вооруженных сил на Донецком направлении, когда происходил планомерный, постепенный организованный уход с перемалыванием врага».

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