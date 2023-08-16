ГУР о наступлении россиян под Купянском: Стратегии нет, это локальные атаки 16 августа, 11:00 Украинские военные возле Купянска, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении не имеет стратегического военного характера.

Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

По словам Скибицкого, спустя полтора года полномасштабной войны Россия все еще пытается достичь задачи-минимум — выйти на административные границы Донецкой области.

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Купянское направление остается одним из мест, где российские оккупанты не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать.

«Операции, которые осуществляет Россия, не имеют стратегического военного характера, это лишь локализованные атаки», — подчеркнул Скибицкий.

В среду, 16 августа, Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия под Ольшанами и Петропавловкой Харьковской области.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, в районе Купянска россияне не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне. 15 августа он сообщил, что украинские силы перебрасывают туда резервы, чтобы сделать невозможным движение армии РФ.