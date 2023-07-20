«Ребята работают виртуозно». О «медленном продвижении» ВСУ и «наступлении» оккупантов на Купянск — интервью с командиром Ахиллеса 20 июля, 18:17 NV Премиум Украинские военнослужащие вблизи Купянска (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командир роты артиллерийской аэроразведки Ахиллес 92-й ОМБр ВСУ Юрий Федоренко рассказал в интервью Radio NV, что происходит на купянском направлении и насколько виртуозно работают ребята из ВСУ во время наступления.

— Как наши дела сейчас, прежде всего на купянском направлении? Понимаем: из всех трех направлений — сватовское, купянское, лиманское — сейчас самая горячая ситуация складывается именно на Купянщине.

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— Противник пытается совершать ударно-штурмовые действия почти ежедневно небольшими группами, при поддержке бронированных, артиллерийских средств. Но уверенно могу сказать, что успеха нет. Силам обороны удается отражать атаки и удерживать все текущие позиции.

Во время ударно-штурмовых действий противник несет потери в живой силе, а также в технике. Только за последние четыре дня (то, что уже можно озвучить) противник потерял два танка, два Урала и одну командно-штабную машину. Это только в результате деятельности подразделения, которое я имею честь возглавлять.

А вообще таких подразделений достаточно много, благодаря общегосударственной программе и реформам, которые происходят в Силах обороны. Поэтому в целом результат по линии соприкосновения, в частности на Купянском направлении, достаточно мощный за счет использования как беспилотных авиационных ударных комплексов, так и артиллерии, и работы пехоты. Стальной пехоты. Я каждый раз это подчеркиваю, потому что ребята воюют в полный рост, и воюют героически и очень-очень профессионально.

— Последние небольшие продвижения россиян были в районе Масютовки, это купянское направление. Это ВСУ, понимая, что большое количество орды, вынуждены были отойти к другим рубежам, более удобным. Но неуместно говорить о том, что где-то что-то прорвано. Так ли это, Юрий?