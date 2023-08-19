Без связи и под обстрелами оккупантов. В Купянском районе Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения — фоторепортаж NV

19 августа, 22:30
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В субботу, 19 августа, продолжается эвакуация гражданского населения из Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов (Фото:Сергей Окунев/NV)

В субботу, 19 августа, продолжается эвакуация гражданского населения из Купянского района Харьковской области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов (Фото:Сергей Окунев/NV)

В субботу, 19 августа, в Купянском районе Харьковщины продолжается эвакуация местного населения, проживающего неподалеку от позиций оккупантов.

Об этом говорится в репортаже NV.

Во многих населенных пунктах, в 3−5 км от российских позиций, с которых идет наступление оккупантов, остаются сотни местных жителей. Волонтеры рассказывают, что в первые дни после объявления обязательной эвакуации — местное население отнеслось к призыву серьезно. Автобусы волонтеров были полностью забиты людьми, в том числе десятками детей.

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На вторую неделю эвакуации желающих стало заметно меньше, хотя за один выезд все равно удается везти под два десятка человек. Ситуацию осложняет то, что в некоторых населенных пунктах полностью исчезла мобильная связь и интернет, что затрудняет подачу заявки на эвакуацию и поиск мирных жителей желающих уехать.

Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV

По состоянию на субботу, 19 августа, волонтерам и местной военно-гражданской администрации удается работать без единого пострадавшего во время эвакуации.

11 августа начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек из-за активных боевых действий.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Эвакуация Харьковская область Купянск Война России против Украины

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