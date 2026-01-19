В Купянске продолжается зачистка от остатков российских оккупантов (Фото: Скриншот видео / Александр Пивненко)

Поисково-ударная группировка Хартия контролирует центральную часть Купянска Харьковской области и здание городского совета. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

По его словам, военнослужащие разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады Хартия продолжают зачистку города от остатков российских оккупационных войск.

Реклама

«Мгновенная реакция бойцов на прямое попадание FPV-дрона и боевой контакт с противником — в видео, снятом непосредственно на GoPro штурмовиков Хартии», — говорится в подписи Пивненко под видео.

В отчете за 17 января Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись в направлении Купянска Харьковской области. По данным ISW, российское военное командование продолжает публично врать о полном захвате Купянска «создавая альтернативную реальность» на поле боя, чтобы влиять на решение США о мирных переговорах.

Аналитики привели заявления российского министра обороны Андрея Белоусова, которому командующий Западной группы войск РФ Сергей Кузовлев доложил о продвижении под Купянском и «контроле над всеми районами города». Российские военные блогеры заявляют, что оккупационные войска не контролировали Купянск «ни одного дня».

3 января начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Украины Виктор Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха.

11 января Трегубов заявил, что российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в поставленные сроки — до февраля 2026-го.

12 января 2-й корпус НГУ Хартия сообщил, что украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска.