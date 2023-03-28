«Никто Купола в звании не понижал». Данилов высказался по поводу «сплошной лжи» о комбате 46-й бригады после его интервью WP 28 марта, 16:51 Анатолий Купол (Фото:Минобороны Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV опроверг информацию, что командира батальона 46-й бригады Анатолия с позывным Куполом сняли с должности после интервью The Washington Post.

«Это сплошная ложь. Никто Купола в звании не понижал. Не нужно распространять то, что не соответствует действительности. Полковник Купол говорил, что надо готовить военных более тщательно, прежде чем они появляются на фронте. Ему на сегодняшний день предоставлена такая возможность. <…> Никто его из армии не убирал, в звании его не понижал. Он занимается сегодня подготовкой наших ребят, чтобы они имели возможность сопротивляться нашему врагу», — пояснил Данилов.

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Ранее была информация, что комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Козла с позывным Купол, который дал интервью о ситуации в ВСУ, понизили в должности.

В материале WP говорилось, что украинской армии не хватает боеприпасов, а качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных, — низкое.

В командовании Десантно-штурмовых войск также разъяснили ситуацию с командиром.

Заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак рассказал, что после интервью WP провели служебное расследование — для подобных комментариев журналистам нужно получить как минимум разрешение командира бригады. Также он сообщил, что Купола был назначен на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новым военным.