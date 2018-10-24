Купить билет на первый украинский лоукостер SkyUp. В чем преимущества для туристов

Первый украинский лоукостер SkyUp открыл продажу билетов на международные рейсы. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Билеты по классам
Бронировать их можно уже сейчас, а первые рейсы запланированы на декабрь.
SkyUp предлагает билеты эконом-класса по трем тарифам - базовый, стандартный и гибкий. Базовый нельзя обменять или вернуть. Согласно ему, разрешается перевозка ручной клади в 7 кг.
Билеты в Грузию, Болгарию и Барселону стоят примерно 1,5 тыс. грн
Стандарт позволяет обменять билет, оплатив штраф, и иметь при себе один чемодан весом до 23 кг, а также ручную кладь. В гибком тарифе такие же правила багажа и возможность отменить билет после штрафа.
В компании 100% украинских инвестиций, отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он уверен, что в скором времени компания будет предлагать перевозки и по Украине.
Какие направления и сколько стоит билет
Первыми направлениями украинского лоукостера стали Тбилиси, София, Барселона и город Попрад на севере Словакии. Билеты в Грузию, Болгарию и Барселону стоят примерно 1,5 тыс. грн.
В Словакию можно улететь почти за 1 тыс. грн. На этих направлениях конкуренция небольшая, отметил глава всеукраинской ассоциации туроператоров, президент туристической компании Гамалия Игорь Голубаха.
Об успешности нового лоукостера можно будет говорить только после зимнего или летнего сезона. Важно, сколько в компании будет самолетов. Бюджетные авиалинии нуждаются в постоянном финансовой подпитке.
Монополия
В то же время европейские лоукостеры приучили украинских туристов к низким ценам. А среди сезонно популярных направлений есть такие, на которых сложно работать лоукостерам.
С появлением лоукостеров спрос на туристические агентства может снизиться
Появление нового лоукостера не даст возможность монополисту диктовать цены, заявила маркетинг-директор туристической компании Артекс Ольга Грановская. С появлением лоукостеров в туристические агентства могут сначала обращаться меньше, но все же не все туристы готовы к самостоятельному планированию своего отдыха.
Компания SkyUp была зарегистрирована в Киеве в июне прошлого года. Основателем SkyUp выступил бизнес Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.
В начале октября стало известно, что SkyUp получила сертификат оператора третьей страны от Европейского агентства по безопасности в авиации. Этот документ дает право летать в 28 стран ЕС, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли. Это Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.
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