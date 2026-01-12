Спас 50 побратимов. В Хартии рассказали историю их боевого медика из Канады, который пережил ампутацию и хочет вернуться в строй

Купер подчеркнул, что ни о чем не жалеет, хотя потерял ногу, и отметил, что хочет вернуться в строй (Фото: Кадр видео ХАРТІЯ via YouTube)

В бригаде Хартия рассказали историю своего боевого медика, который в 20 лет приехал в Украину из Канады, участвовал в освобождении Купянска и потерял конечность во время боевых действий, наступив ан мину. Сейчас 21-летний доброволец ждет протезирования и надеется вернуться в строй, рассказали NV.ua в Хартии.

Купер присоединился к украинскому войску летом 2025 года и уже в начале осени принял участие в Купянской операции поисково-ударной группировки Хартия.

На счету бойца — более полусотни спасенных побратимов. В бригаде отметили, что весь процесс операции — от десантирования, зачистки посадок и спасения побратимов до собственного ранения и эвакуации — Купер зафиксировал на камеру GoPro.

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Видео с кадрами, снятыми канадским добровольцем, и его комментариями бригада опубликовала на своем YouTube-канале.

«Я люблю быть с людьми честными: я просто хотел большего от своей жизни, — рассказал Купер о своей мотивации, — Видимо, мне не хочется приукрашивать это моральными лозунгами — мол, я здесь, чтобы спасти Украину. Вероятно, каждый иностранец говорит что-то такое, не так ли? Я просто хотел чего-то большего. А если в процессе я еще и помогаю людям — тоже замечательно, и считаю, что это мой долг. Думаю, это часть моего наследия».

Во время Купянской операции Купер вместе с побратимами одним из первых заходил в села к северу от города и как боевой медик оказал медицинскую помощь около полусотне хартийцев, которые получили ранения во время штурмовых действий.

«Меня научили быть медиком, и я просто делал свою работу — на этом и все. А медиков у нас явно не хватает, поэтому, конечно, у меня было много работы, и это нормально. Не думаю, что я имею природную склонность быть медиком, эта работа меня выбрала», — отметил канадский доброволец.

После того, как во время операции Купер наступил на мину, получив тяжелую травму, он наложил себе турникет и остановил массивное кровотечение. После этого боевой медик попытался самостоятельно выползти из опасной зоны, зовя на помощь.

В конце концов Купера нашли побратимы из Хартии и оказали ему первую медицинскую помощь, а на следующий день доставили к точке эвакуации. Оттуда добровольца ночью доставили в стабилизационный пункт. К сожалению, ему не удалось избежать ампутации, однако Купер считает, что все могло закончиться значительно хуже.

«Я большой счастливчик, что остался жив. Если бы что-то пошло иначе на любом этапе дороги, я бы умер», — сказал он.

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Сейчас Купер ждет протезирования и говорит, что хочет вернуться в строй.

«Я потерял ногу. Я не могу изменить то, что произошло. И я знал, на что шел. Я ни о чем не жалею. И я еще не закончил. Я еще не все. У меня будет протез. Есть много людей, которые это делают, так почему я не могу? Нет ни одной причины не делать этого», — подчеркнул канадский доброволец.

Справка

В сентябре 2025 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку (ПУГ) Хартия. В нее вошли подразделения 13-й бригады оперативного назначения Хартия, 475-го штурмового полка Код 9.2, 92-й штурмовой бригады, Иностранного Легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

В конце подразделения ПУГ Хартия освободили села Кондрашовка и Радьковка и их окрестности, прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город и разблокировав подразделения Сил обороны на восточном берегу Оскола. В течение операции с 22 сентября по 12 декабря украинские воины уничтожили 1027 российских военнослужащих, 291 оккупанта ранили, а 13 взяли в плен.

Операция по деблокированию Купянска — очередная успешная контрнаступательная операция Хартии. Летом 2024 года военнослужащие бригады остановили врага во время нового наступления на Харьковщине, а затем, с осени 2024-го по весну 2025-го, отбили несколько лесных массивов на этом направлении.

Зачистка Купянска продолжается. ПУГ Хартия продолжает работать в городе, ликвидируя оккупантов, которые скрываются в городской застройке.

Хартия возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ. Ее бойцы защищали Харьковщину и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции, а также прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.

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В 2023 году Хартия стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, держала рубежи на Купянско-Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесу. С мая 2024-го бригада обороняет Харьков и север Харьковской области, сдерживая оккупантов.

15 апреля 2025 года в структуре НГУ создали два корпуса, в частности, 2-й корпус Хартия на основе 13-й бригады Хартия. Его возглавил полковник Игорь Оболенский.