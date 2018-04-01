Купание в галстуках и самогонный аппарат. Как живут в Антарктиде украинские полярники

22 марта из аэропорта Жуляны отправилась в Антарктиду 23‑я украинская научная экспедиция. Дюжина ученых и членов команды жизнеобеспечения будут нести на станции Академик Вернадский круглогодичную вахту и продолжат вести наблюдения, в первую очередь за изменением климата и озонового слоя, а также в области физики атмосферы, пишет журнал Новое Время.

Биологические, геологические, геокосмические исследования, которые украинские ученые ведут в Антарктиде уже более 20 лет, значимы для мировой науки. На отечественные разработки в сфере биологии, в частности изучение обитающих в Антарктиде микроорганизмов, ссылаются ведущие мировые ученые. А прогнозами украинских метеорологов, точно предсказывающих погоду в Антарктиде на три месяца вперед, пользуются исследователи других стран.

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Уникальные открытия

За работу на станции полярники получают около € 600 в месяц. Но главной мотивацией для поездки остается профессиональный интерес – возможность проводить уникальные исследования в царстве льда и снега, где полностью отсутствует влияние цивилизации.

Биологу Андрею Утевскому удалось обнаружить морские губки, возраст которых, по предварительным оценкам, составляет 6–15 тыс. лет.

Так, Андрей Утевский, участник нескольких зимовок в Антарктиде и доцент биологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина, гордится собственным открытием: ему удалось обнаружить на дне залива морские губки, возраст которых, по предварительным оценкам, составляет 6–15 тыс. лет.

А Иван Парникоза, украинский биолог, который в этом году отправился на Антарктиду в числе сезонников, проводит уникальные эксперименты в области климата и его влияния на растительность и даже соорудил для этого специальный полигон.

Евгений Дикий, и. о. директора Национального антарктического научного центра, называет особенно удачным для исследований само расположение украинской станции: она находится под озоновой дырой, как раз там, где изменения климата становятся заметны раньше, чем в других частях мира, и их легко отследить.

Риски Антарктиды

На каждом шагу полярников может подстерегать опасность. В этих краях нет медведей, но есть агрессивные поморники — дикие птицы размером с ястреба, которые, защищая кладку яиц, могут спикировать на человека. Дружелюбные пингвины, которые в Антарктиде совсем не боятся людей и гнездятся поблизости станции, при попытке сфотографироваться с ними запросто могут клюнуть своим мощным клювом.

Фауна Антарктиды уникальна для изучения, однако нередко таит в себе опасность

Хотя большая опасность подстерегает полярников не на суше, а в воде. Биолог Утевский, изучая подводный мир Антарктики, подвергся нападению морского леопарда, одного из самых грозных и могучих морских хищников в тех краях с весом до 600 кг.

Жизнь Игоря Дикого, участника трех экспедиций 2006, 2009 и 2011 годов, тоже не раз подвергалась опасности – к примеру, он проваливался по пояс, а иногда и по грудь в ледниковую трещину. Такие эпизоды бывалый полярник называет "рабочими моментами".

Традиции станции Академик Вернадский

Питаются участники экспедиции по старым советским нормативам подводников, запасаясь продуктами на весь период зимовки. К примеру, муки и мяса требуется по 1,2 т на экспедицию, рыбы — 310 кг, картошки — 2 т. В пайке также колбасы, сыры, консервы и даже красная икра. Алкоголь тоже имеется, но он лимитирован, исходя из количества предстоящих праздников. Это 13 бутылок шампанского и 70 бутылок вина.

Впрочем, участники первых украинских полярных экспедиций привезли в Антарктиду самогонный аппарат. И все эти годы по собственному рецепту, который держится в секрете, гонят водку Вернадовку. Затем продают ее туристам в знаменитом баре Фарадей на своей станции, который, по их словам, считается лучшим заведением на континенте. Бар остался в наследство от одноименной британской станции, которая была передана Украине в 1996 году. На ее основе и был создан Академик Вернадский.

Также британцы завели на Фарадее пикантную традицию, которую теперь поддерживают украинцы, - коллекционировать бюстгальтеры побывавших здесь дам. С тех пор за барной стойкой собралась большая коллекция женского белья.

За три летних месяца Вернадского посещают около 4 тыс. туристов со всего мира, а потом девять месяцев украинские ученые находятся в полной изоляции, поддерживая связь с внешним миром только по интернету.

Периодически полярники развлекают себя импровизированными концертами и капустниками, устраивают соревнования, например, на снегоходах, или футбольные турниры.

Особенный день для них – 22 июня, праздник Midwinter, середина полярной зимы. По традиции, он отмечается купанием в ледяных арктических водах – в галстуках и бабочках.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №12 от 29 марта 2018 года.