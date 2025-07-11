Кума Гринкевича будут судить за участие в поставке некачественной одежды для ВСУ на более 1 млрд гривен — ГБР
Игорь Гринкевич (слева) с сыном Романом (справа), которые фигурируют в двух уголовных делах (Фото: Благотворительный фонд Hope.ua)
Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении сообщника и кума львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для ВСУ на более чем 1,16 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 11 июля.
Имя фигуранта в сообщении не указано, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о близком друге детства и куме Игоря Гринкевича.
В ГБР отметили, что дело передали в суд. Поскольку фигурант скрывается за границей, дело в отношении него выделили в отдельное производство.
По данным следователей, сейчас мужчина скрывается в столице Австрии — Вене.
В ГБР добавили, что в феврале 2024 года суд заочно арестовал подозреваемого. Он объявлен в международный розыск через Интерпол.
16 января ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Игоря Гринкевича и еще нескольких человек, которых обвиняют в поставках некачественной одежды для ВСУ.
Дела Гринкевичей
Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.
- Первая касается эпизода, когда он якобы хотел дать взятку одному из руководителей ГБР в 500 тыс. долларов. Суд отправил его под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн грн. По этому делу в отношении львовского бизнесмена в суд направлен обвинительный акт.
- Во втором речь идет о создании преступной организации для противоправного завладения бюджетными средствами. Для этого, по данным следствия, Гринкевич заключил договоры с Минобороны на поставку некачественной военной одежды.
Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Правоохранители выяснили, что подконтрольные ему предприятия, которые поставляли одежду ВСУ, ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.
Министерство обороны Украины 17 января 2024 года разорвало последний контракт с Гринкевичем.
Игорь Гринкевич формально владеет одной фирмой, которая имела контракты с Минобороны.
22 января сына бизнесмена — Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. В этот же день Печерский райсуд Киева отправил его под стражу. Ему инкриминируют участие в преступной организации и мошенничество в условиях военного положения. Он пятый фигурант дела о преступной организации, которая поставила ВСУ некачественную одежду. Четыре других подозреваемых, в том числе Игорь Гринкевич, также находятся под стражей.