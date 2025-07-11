Кума Гринкевича будут судить за участие в поставке некачественной одежды для ВСУ на более 1 млрд гривен — ГБР

11 июля, 14:27
Игорь Гринкевич (слева) с сыном Романом (справа), которые фигурируют в двух уголовных делах (Фото: Благотворительный фонд Hope.ua)

Игорь Гринкевич (слева) с сыном Романом (справа), которые фигурируют в двух уголовных делах (Фото: Благотворительный фонд Hope.ua)

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении сообщника и кума львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для ВСУ на более чем 1,16 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 11 июля.

Имя фигуранта в сообщении не указано, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о близком друге детства и куме Игоря Гринкевича.

В ГБР отметили, что дело передали в суд. Поскольку фигурант скрывается за границей, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

По данным следователей, сейчас мужчина скрывается в столице Австрии — Вене.

В ГБР добавили, что в феврале 2024 года суд заочно арестовал подозреваемого. Он объявлен в международный розыск через Интерпол.

16 января ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Игоря Гринкевича и еще нескольких человек, которых обвиняют в поставках некачественной одежды для ВСУ.

Дела Гринкевичей

Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.

Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Правоохранители выяснили, что подконтрольные ему предприятия, которые поставляли одежду ВСУ, ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.

Министерство обороны Украины 17 января 2024 года разорвало последний контракт с Гринкевичем.

Игорь Гринкевич формально владеет одной фирмой, которая имела контракты с Минобороны.

22 января сына бизнесмена — Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке незаконного пересечения границы. В этот же день Печерский райсуд Киева отправил его под стражу. Ему инкриминируют участие в преступной организации и мошенничество в условиях военного положения. Он пятый фигурант дела о преступной организации, которая поставила ВСУ некачественную одежду. Четыре других подозреваемых, в том числе Игорь Гринкевич, также находятся под стражей.

